Partita della svolta? Deve esserlo. Per il Corriere Fiorentino "Vincere o niente"

Vincere o niente, scrive il Corriere Fiorentino nello spazio dedicato alla partita di stasera. Contro il Panathinaikos, dopo la sconfitta per 3-2 all'andata, la Fiorentina si gioca la stagione in una gara senza appello: l’obbligo è quello di ribaltare il ko subito ad Atene per guadagnare l'accesso ai quarti di Conference League. Servirà una notte di personalità, coraggio e determinazione. Le parole chiave sono leggerezza e positività, come sottolineato dal capitano Robin Gosens, leader di una squadra in difficoltà dopo le 9 sconfitte nelle ultime 16 partite: «Sappiamo quanto la negatività possa influire, per questo dobbiamo affrontare il Panathinaikos con un atteggiamento positivo», ha dichiarato il tedesco in conferenza stampa.

La Fiorentina, scivolata all’8º posto in campionato con soli 14 punti nelle ultime 14 partite, vive un momento delicato, con la stagione appesa a un filo. Ma Raffaele Palladino è ottimista: «Questa partita è come una finale. A Napoli ho visto segnali positivi, e con il Panathinaikos può essere la svolta». Lo dovrà essere.