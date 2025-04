Parte oggi l'Eurocorsa. Parma il primo esame di quelli che danno fastidio alla Fiorentina

vedi letture

La rincorsa europea della Fiorentina riparte oggi e passa da uno snodo molto importante, contro il Parma tra le mura amiche del Franchi che inaugurano un filotto di tre gare da non sbagliare assolutamente. Quella di oggi, scrive La Nazione, sarà una di quelle formazioni che fin qui hanno dato ai viola maggior fastidio a livello tattico. Blocco basso e ripartenze, con gli esterni offensivi da cerchiare di rosso in fatto di attenzione. Ma la chiave di lettura andrà trovata se si intende percorrere la strada per il successo, anche in vista del ritorno dei quarti di Conference League.

Anche perché in una domenica che propone anche Atalanta-Bologna e Lazio-Roma il calendario cominci a diventare un fattore. La Fiorentina ha completato in maniera ottimale la scalata dei big match e adesso deve necessariamente raccogliere i frutti in sfide sulla carta più morbide (ma certo non prive di insidie). Gli scontri diretti toglieranno punti a vicenda alle concorrenti nella lotta per un posto alle prossime coppe europee, lì dove vuole stare la Fiorentina. Lo ha ribadito poche ore fa anche lo stesso Rocco Commisso. La strada l’ha tracciata lui, il patto rimasto segreto all’interno dello spogliatoio va chiaramente nella stessa direzione. Da oggi comincia una nuova mini stagione per la Fiorentina. Nella quale può ancora succedere di tutto sul doppio fronte coppa-campionato. Avanti viola, è l’ora di provare a togliersi qualche soddisfazione.