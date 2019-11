PARMA, Emergenza attacco: Gervinho falso nueve?

Guai in attacco per il Parma d' D'Aversa. Questo è quello che scrive La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola. Il Parma con Inglese e Cornelius ai box per infortunio è senza centravanti. D'Aversa di deve reinventare l'attacco ed è probabile che il mister riproponga lo stesso tridente visto a San Siro: Kulusevski dietro a Gervinho e Karamoh. Anche se una possibile alternativa è schierare l'attacco a tre con Kulusevski a destra, Karamoh a sinistra e al centro come falso nueve Gervinho. Da segnalare anche l'assenza di Bruno Alves.