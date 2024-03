PARISI, Un 2024 da cancellare, ma adesso scalpita

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Questa mattina La Nazione spiega l’involuzione di Fabiano Parisi a partire dai numeri: una presenza da titolare in tutto il 2024 contro l’Inter, appena 16’ in campo nell’ultimo mese e cinque gare su undici passate tra panchina e tribuna nell’anno nuovo. Bocciatura da parte di Italiano? Non proprio, secondo il quotidiano. L’ex Empoli infatti ha dovuto fare i conti con un grave attacco di tonsillite, che non solo gli fece saltare il match contro il Frosinone, ma gli impedì anche di allenarsi per qualche giorno.

Le conseguenze sono state la perdita del ritmo-gara, di un po’ di peso e un’inevitabile retrocessione nelle gerarchie del tecnico. Contro il Maccabi Haifa, tuttavia, le chance di rivedere Parisi titolare sono alte e il giocatore ha voglia di riguadagnarsi minuti ripartendo da Budapest, dove qualche mese fa, contro il Ferencvaros, disputò l’ultimo impegno europeo dei viola, contribuendo a confezionare un 1-1 che è poi servito alla Fiorentina per qualificarsi al primo posto del girone di Conference.