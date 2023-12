PARISI, Il ruolo del terzino si è evoluto. Obiettivi...

FirenzeViola.it

Intervistato ai canali ufficiali della Lega Serie A, il terzino sinistro della Fiorentina, Fabiano Parisi si è raccontato alla vigilia del match contro la Roma: "Indosso il 65 in onore di mio padre, era la sua data di nascita. E' stata una persona importantissima per me che per farmi arrivare a questi livelli ha dovuto compiere molti sacrifici. Ci ha lasciati prima che potessi esordire in Serie A. Fa male, ma sono sicuro che sia contento di me".

Sull'adattamento a destra: "Nonostante il sinistro sia il mio piede naturale, in caso di emergenza faccio quello che mi chiede il Mister. Negli ultimi anni il ruolo di terzino si è evoluto: adesso ai terzini viene chiesto di fare la mezz'ala, cambiare posizione di campo perciò a me cambia poco".

Su Nico e Bonaventura: "Per noi sono giocatori importantissimi, conoscono l'ambiente e sanno gestire le emozioni. Nei momenti di difficoltà sono loro che trascinano la squadra. Sono contento che stiano facendo così bene, se lo meritano".

Sugli obiettivi: "Lavorando penso che si ottengono sempre ottimi risultati. Dobbiamo continuare a lavorare, poi nel calcio si sa: si vince e si perde. Noi andiamo in campo per lottare per questa maglia e per i tifosi. Abbiamo grandi obiettivi e lottiamo per raggiungerli".

Sulla partita di domenica contro la Roma: "Due squadre di grandi livello, dobbiamo essere bravi a fare il nostro calcio e gestire le emozioni. Sappiamo che la Roma ha giocatori di altissimo livello. Cercheremo di dare il massimo e ottenere la vittoria".