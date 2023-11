PARISI, Dopo Zaccagni altro test in arrivo: c'è Chiesa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere Fiorentino parla del prossimo avversario che Fabiano Parisi dovrà affrontare sulla fascia destra della Fiorentina. Ormai il terzino è diventato imprescindibile per Italiano e complici diversi infortuni, anche contro la Juventus lascerà la sinistra a Biraghi e si prenderà il ruolo che attende Kayode. "Per me non fa differenza", ha detto Parisi lunedì sera e lo si è visto contro Zaccagni contro il quale ha vinto 8 duelli su 11.

Domenica però arriva quel Federico Chiesa che per la prima volta arriverà al Franchi da avversario. Ad aspettarlo, nonostante l’apprensione per una botta alla caviglia rimediata ieri in allenamento che lo ha costretto a fermarsi in anticipo, ci sarà Parisi.