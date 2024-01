PARISI, Dopo 7 panchine di fila, l'Inter è la sua occasione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Fabiano Parisi tornerà titolare questa domenica, con l’Inter, complice la squalifica di Cristiano Biraghi, arrivata dopo la Supercoppa Italiana. Come riporta La Nazione, l’ex Empoli in campionato non parte titolare addirittura dallo scorso 25 novembre. Era il periodo in cui, complici gli infortuni simultanei di Dodo e Kayode, Parisi era stato costretto ad adattarsi a destra e quel giorno a San Siro la freccia di Serino commise il fallo da rigore su Theo Hernandez che costò ai viola il ko.

Dalla gara di San Siro coi rossoneri, il classe 2000 ha collezionato sette panchine di fila in A (per un totale di 28’ da subentrato) e appena tre presenze da titolare tra coppa Italia e Conference. Il match con l’Inter può rappresentare un’occasione da non perdere per Parisi, che dopo un’ampia porzione di campionato in cui è stato utilizzato come jolly (oltre alle prove da terzino destro, lo scorso 6 gennaio contro il Sassuolo ha pure giocato una parte di gara come esterno alto) è pronto a tornare nella zolla di campo che ha fin qui fatto le sue fortune.