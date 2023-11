PARISI, Anche i numeri certificano la sua grande prova

Tra le note più liete della sconfitta all’Olimpico c’è sicuramente quella di Fabiano Parisi, autore di un’ottima gara nonostante sia stato schierato sull’out di destra e dovendo marcare uno come Mattia Zaccagni, tra i più forti esterni della serie A. I presupposti per andare in difficoltà c’erano e invece Parisi ha risposto con umiltà, lavoro, piedi a terra e spirito di adattamento. Anche i numeri sono dalla sua: terzo giocatore Viola ad aver toccato più palloni, 88% di passaggi riusciti e ben 8 duelli su 11 vinti.

Il suo impiego sulla destra potrà dare diversi spunti tattici, a partire già da domenica contro la Juventus, dove - salvo colpi di scena - verrà riproposto da terzino destro. Lo scrive quest’oggi La Nazione.