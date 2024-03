PARAMATTI, Vi spiego la situazione in Israele. Il Maccabi…

FirenzeViola.it

Lorenzo Paramatti, ex tra le altre di Siena, Gubbio e Rimini, e unico giocatore italiano ad aver militato recentemente in Israele al Maccabi Petah Tiqwa, ha realizzato una lunga intervista al Corriere dello Sport-Stadio, in cui parla della situazione geopolitica che vi è nel territorio, iniziando proprio dall'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso: “Dovevamo giocare il giorno dopo ma appena ho capito che la situazione stava degenerando sono subito tornato in Italia. Sono tornato in Israele il 2 dicembre per la ripresa del campionato ma, spinto anche dai miei familiari e dalla ia ragazza, ho capito che non valeva la pena restare lì e rischiare la vita. Che clima ho ritrovato? Ho visto un clima cambiato: cerano allarmi per attacchi missilistici continui, persone armate per le vie delle strade. Questo mi crea dispiacere perché quando arrivai trovai un popolo ospitale e inclusivo. Adesso è tutto cambiato, ma mi sento di dire che, sebbene ci siano tanti israeliani che sostengono l’operato del Governo e l’intensificarsi delle violenze nei confronti dei palestinesi, c’è una larga fetta di popolazione che vorrebbe terminare subito la guerra”.

Su che squadra è il Maccabi Haifa Paramatti si è così espresso: “Molto forte, soprattutto a livello fisico. Hanno perso alcuni giocatori importanti per via del conflitto, Mi riferisco soprattutto a Tjarron Chery e Dia Saba, ma hanno tanti giocatori di spessore, come Lior Refaelov, centrocampista che ha giocato gran parte della sua carriera in Belgio. Nonostante abbia 37 anni fisicamente sta bene e ha un'ottima tecnica. Un altro che mi ha impressionato è Abdoulaye Seck, difensore centrale e nazionale senegalese”.

Sulla sfida contro la Fiorentina, infine, Paramatti pronostica: “La Fiorentina parte favorita, ma il Maccabi ha già battuto un grande club italiano l'anno scorso, cioè la Juventus in Champions. In più avrà motivazioni extra per la situazione particolare che il paese e i propri tifosi stanno vivendo. In questa doppia sfida l'aspetto emotivo può giocare a favore del Maccabi”.