Panthinaikos-Fiorentina: il tifo, uno dei più caldi d'Europa, può essere un fattore

La Fiorentina torna ad Atene, torna sul luogo del delitto, anche se stavolta invece che le simpatie dei tifosi del Panathinaikos i sostenitori della Fiorentina avranno contro il loro tifo, si legge sul Corriere Fiorentino. In un clima che si preannuncia caldissimo andrà in scena un ottavo di finale diverso dalla finale del maggio dell’anno scorso, disputata a qualche chilometro dallo stadio olimpico Spyros Louis dove domani sera sono attesi 35 mila fan dei biancoverdi. Già, perché prima ancora di confrontarsi con la terza forza del campionato greco, reduce da una vittoria nell’ultimo turno di campionato, Palladino e i suoi dovranno guardarsi da una delle tifoserie più calde d’Europa, anche e soprattutto in ambito cestistico.

Anche se l’impianto che ospiterà la sfida di domani raramente è sold-out, visti i 70 mila posti di capienza, saranno tanti gli appassionati del Panathinaikos che si faranno sentire tra coreografia, fumogeni, petardi e cori. Di certo uno dei fattori da considerare per gli uomini di Palladino. Come per la finale del maggio scorso la sicurezza sarà garantita da un ingente dispiegamento di forze dell’ordine nell’Oaka, la zona Olimpica dove i 10 mila tifosi viola arrivati ad Atene per la finale di Conference furono stipati.