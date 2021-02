PANCHINA, Da Gattuso a Sarri: le due fantasie viola

Anche sulle pagine de Il Corriere Fiorentino quest'oggi si parla di futuro e programmazione. Come spiega il quotidiano, la Fiorentina per ora si ritiene soddisfatta del lavoro portato avanti da Prandelli e pensa che le prossime sfide saranno decisive per permettere alla squadra di risollevarsi ma intanto inizia a guardarsi attorno, riprendendo alcuni sondaggi già avviati in tempi passati. Sono almeno un paio i profili di riferimento per quella che potrebbe essere la nuova guida tecnica, e se di Maurizio Sarri si era già parlato a lungo nei giorni in cui i viola meditavano l’esonero di Iachini, il nome di Rino Gattuso è tornato d’attualità. In particolare il riferimento del tecnico a presunte richieste d’incontro, poi declinate, ha posto la Fiorentina tra le prime indiziate. Di Gattuso Commisso aveva già parlato e adesso che il rapporto con De Laurentiis si è fatto teso non ci sarebbe da stupirsi se la Fiorentina tornasse a farsi viva. Diverso il discorso per Sarri, da sempre considerato il tecnico ideale per avviare un progetto a lunga scadenza. L’allenatore toscano, vicino a una rescissione con la Juventus ancora non arrivata, si svincolerà a giugno e di recente ha rispedito al mittente le avances del Marsiglia: segno che la sua intenzione è quella di attendere la fine della stagione.