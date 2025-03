Panathinaikos-Fiorentina 3-2, Fagioli e Gosens i migliori tra i giocatori viola

Ieri sera la Fiorentina è uscita sconfitta 3-2 dalla sfida di andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos. Una gara in cui la Fiorentina, dopo un avvio molle, è riuscita a rimontare in tre minuti da 2-0 a 2-2 grazie alle reti, entrambe su assist di Gosens, di Beltran e Fagioli. Nella ripresa poi i gigliati sono capitolati di fronte agli attacchi dei greci e alla rete del definitivo 3-2 di Tete. Secondo i quotidiani oggi in edicola a salvarsi dalla brutta prestazione della squadra sono gli autori dei due gol Beltran e Fagioli e Gosens. Questi ultimi due in particolare sono i migliori in campo della formazione gigliata. Per l'ex Juventus il primo gol in maglia viola e qualche buona giocata che mostra la sua qualità, mentre l'esterno mancino è senza dubbio l'anima di questa squadra. Sempre presente sulla fascia sinistra, spinge e serve due assist.

I VOTI DI FAGIOLI

La Nazione: 6,5

Il Corriere Fiorentino: 6,5

Il Corriere dello Sport: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

La Repubblica: 6,5

TuttoSport: 6,5

I VOTI DI GOSENS

La Nazione: 6,5

Il Corriere Fiorentino: 6

Il Corriere dello Sport: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

La Repubblica: 6,5

TuttoSport: 6,5