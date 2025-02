Palladino si affida ai fedelissimi: stasera tocca ai leader e al "suo" Pablo Marì

Come spiega questa mattina l'edizione odierna de La Repubblica (Firenze), Raffaele Palladino per la sfida di stasera contro il Lecce si aggrappa a coloro che ne hanno vissute mille di queste situazioni, gente come De Gea e Gosens ad esempio. Punti di riferimento, amici peraltro tra loro, in grado di affrontare la situazione di petto senza nascondersi mai. Vederli in campo rassicura e stasera ci sarà bisogno di fiducia almeno quanto di tattica.

Motivo per il quale in mezzo al campo dovrebbe nuovamente toccare a Cataldi: definirlo fedelissimo è riduttivo, l’ex Lazio porta in campo il “Palladino pensiero” meglio di altri. Puntare sui propri soldati potrebbe anche portare all’esordio dal primo minuto di Pablo Marì, generale di tante battaglie a Monza.