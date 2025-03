Palladino sfata il tabù Atalanta e non pone limiti ai suoi: il commento de la Nazione

Raffaele Palladino aggiunge un nuovo prestigioso successo alla sua carriera, conquistando una vittoria importante contro l’Atalanta al Franchi. Uno scalpo importante, scrive la Nazione, poiché arriva contro il maestro del tecnico della Fiorentina, quel Gian Piero Gasperini contro cui Palladino fino a ieri aveva sempre perso (4 ko su 4). Una vittoria speciale quella contro la Dea, soprattutto per lui: «Il lavoro quotidiano dà valore ai nostri risultati e alla posizione in classifica. Giocare così contro le grandi è stimolante, ma serve la stessa concentrazione con ogni avversario. Ci aspettano due mesi cruciali: ho chiesto ai ragazzi di mantenere l’entusiasmo e l’umiltà, senza porci limiti. Pensiamo una partita alla volta, restiamo equilibrati e affrontiamo ogni sfida con determinazione».

Un motivo di orgoglio è stato non subire tiri dall’Atalanta. La Nazione, attraverso le parole di Palladino, ripropone la gioia del tecnico e di tutto l'ambiente viola «Una soddisfazione per tutti, dal portiere a chi ha giocato in avanti. È stata una gara intensa, con molti duelli e contatti fisici. Potevamo gestire meglio qualche ripartenza, ma siamo soddisfatti». Sulla fase difensiva: «La mia idea è sempre stata questa, attaccare alto e pressare. Abbiamo adattato il sistema per coprire meglio gli spazi, e i giocatori si stanno abituando». Infine, elogio per Fagioli: «Ha grandi margini di crescita, sia fisici che tecnici. Con continuità e fiducia, può diventare un top player».