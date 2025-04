"Palladino scelte giuste in Conference", La Repubblica difende il tecnico campano

"Siccome il tifo e le cronache calcistiche vivono fin troppo di critiche, potremmo partire da un elogio a Palladino: in Slovenia ha fatto rotazioni intelligenti e mirate". Queste le prime frasi dell'editoriale, a firma di Stefano Cappelllini, uscito questa mattina sulle colonne dell'edizione fiorentina de La Repubblica. Il giornalista difende così le scelte si Palladino nella gara di Conference League contro il Celje: ". Fuori chi, come Kean, poteva essere comunque in qualche modo sostituito e dentro chi, come De Gea, è insostituibile. Dice: eh, ma non si poteva puntare a vincere in modo più rotondo? Siamo sicuri che servisse ruotare? Serviva eccome.

Non si può pensare di schierare per due mesi ogni tre giorni la formazione titolare. In più il mister ha lanciato un messaggio chiaro: la partita con il Parma è di importanza enorme. Vincerla significa rimettersi davvero in corsa per un posto nobile in Europa. L’Europa League sarebbe comunque un grande passo avanti e un traguardo tutt’altro che scontato. Raggiungerla significherebbe essersi messi alle spalle un paio di squadre tra Milan, Roma, Lazio, eccetera, e cioè gente che in questi anni ci è sempre stata davanti".