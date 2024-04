PALLADINO, Rapporti più tesi che cordiali tra agenti e Viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sul Corriere dello Sport dove si sposta il focus sul possibile valzer di panchine alla fine stagione, si analizza anche quella della Fiorentina. Italiano ha le valigie pronte, si legge sul quotidiano, e interessa al Napoli he però sta valutando anche altri profili come per esempio Antonio Conte. Per la panchina viola il giornale ribadisce che Palladino è pronto a trasferirsi sulle colline di Fiesole nonostante i rapporti tra il suo entourage e la Fiorentina siano stati nel tempo più tesi che cordiali. L’alternativa per Commisso è Gilardino, la cui carriera appare già quella di un predestinato.