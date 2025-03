Palladino pensa al 3-4-2-1. Il CorSport: "Dubbio Gudmundsson, può giocare Zaniolo"

Il Corriere dello Sport - Stadio, nella sua edizione odierna, scrive che Palladino vuole ripartire dal 3-4-3 (o 3-4-2-1) col Panathinaikos. Il tecnico sta lavorando su un assetto offensivo più deciso perché conscio di dover segnare almeno un gol per rimettere in equilibrio la qualificazione. È al vaglio la possibilità di schierare due trequartisti a supporto di Kean. In difesa, con il probabile rientro in porta di De Gea, potrebbero esserci Pongracic, Ranieri e uno tra Comuzzo e Moreno.

A centrocampo Dodo e Gosens sulle fasce, mentre Mandragora, Cataldi e Fagioli in mediana. Davanti ballottaggio Gudmundsson, Zaniolo, Beltran: dipenderà tutto dalle richieste ai due uomini dietro Kean. L’unico dubbio riguarda la tenuta fisica di Gudmundsson che potrebbe lasciare spazio a Zaniolo.