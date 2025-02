Palladino, il tifo viola in attesa ma il web ha già parlato: serve una reazione

Sulle pagine odierne de La Nazione è possibile leggere un focus dedicato a quello che è l'umore del tifo viola, alla luce del momento non facile che sta attraversando la Fiorentina. I tifosi viola, in ogni caso, venerdì faranno la loro parte, inciteranno la Fiorentina dal primo al novantesimo come accaduto anche con il Como nell'ultima in casa. Chiaro che al termine della partita il risultato influenzerà l'umore della gente. Se il Franchi emetterà il suo verdetto veneri sera, sui social e sul web la maggior parte dei tifosi ha già scaricato mister Palladino e ne chiede a gran voce l'esonero.

La partita disputata a Verona non è piaciuta e non è passata inosservata come può essere stato per altre sconfitte. Al tecnico viene imputata la mancanza di un'idea di gioco quando ormai siamo vicini a marzo e la stagione ha iniziato la volata finale. Meno nutrito il gruppo di chi lo vorrebbe alla guida della squadra almeno fino al termine della stagione. L'obiettivo della Fiorentina resta sempre un piazzamento europeo, ma i tifosi dopo troppi passi falsi con le medio-piccole si aspettano un sussulto d'orgoglio contro i salentini.