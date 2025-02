Palladino ha già vinto a San Siro, lo ricorda Tuttosport: "Due anni fa il trionfo col Monza"

L’edizione odierna di Tuttosport ricorda che Raffaele Palladino ha già vinto a San Siro. E lì, questa sera, proverà a bissare l’impresa di giovedì quando al Franchi ha superato l’Inter per 3-0 in piena emergenza. La terza vittoria di fila che ha galvanizzato tutto l’ambiente come fu il 15 aprile 2023 in cui il tecnico campano guidava il Monza, e con il quale espugnò il Meazza battendo l’Inter grazie a una rete di Caldirola. Di qui la fama di “ammazzagrandi” considerando che all’esordio da allenatore nella massima serie mise al tappeto la Juventus.

Per questa sfida ravvicinata con i nerazzurri tornano tra i viola diversi giocatori: Gudmundsson dopo la tonsillite che lo ha fermato giovedì (l’islandese è a caccia del primo gol in carriera all’Inter e primo stagionale in trasferta: i 4 segnati sono stati tutti al Franchi) e i nuovi acquisto escluso l’acciaccato Pablo Mari.