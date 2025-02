Palladino e le varie possibilità a centrocampo, Rep. Fi.: "Fagioli imprescindibile"

La Repubblica (ediz. Firenze) si sofferma sulle varie possibilità di cui dispone Raffaele Palladino a centrocampo. Il tecnico potrebbe essere costretto a varare un nuovo assetto viste le partenze di Sottil, Ikoné e Kouame, e gli arrivi di Folorunsho, Fagioli e Ndour. Il quotidiano scrive che un giocatore potrebbe essere imprescindibile: Nicolò Fagioli, per qualità, dominio, intuizione e capacità di verticalizzare. Come regista in una mediana a tre (con Adli e Cataldi?) potrebbe consentire alla squadra di avere un blocco più compatto e magari così di accorciare la distanza tra i vari reparti.

Cataldi ha bisogno di ritrovare il feeling della prima parte di stagione dopo uno stop prolungato. Mandragora e Richardson stanno meglio, ma hanno caratteristiche diverse, così come Ndour e Folorunsho, che Palladino vede più come oscillatore tra centrocampo e attacco nella funzione di raccordo che ha ricoperto Edoardo Bove in precedenza.