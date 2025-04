Palladino conferma i soliti undici. A San Siro anche Commisso oltre a 2500 tifosi

Tuttosport, oggi in edicola, torna sulle dichiarazioni rilasciate ieri a Sky da parte di Rocco Commisso. Il patron della Fiorentina ha spiegato di voler gettare le basi per un futuro migliore, confermando tutti i big a partire da Kean e costruendo una squadra ancora più forte e ambiziosa. "Vero che non siamo tra le prime squadre in Italia ma ciò che abbiamo lo difendiamo: con me non accadrà che qualcuno sentendosi il ‘re del calcio italiano’ venga a prendersi chi vuole", il diktat tracciato dal numero di Mediacom, che poi ha confermato ulteriormente la fiducia in Palladino: "Mai pensato all’esonero, ci tengo a lui, è giovane, non a caso ha avuto delle difficoltà dopo la vicenda Bove e quando ha perso la mamma. Ora vogliamo tornare ai livelli del girone d’andata".

Poi, il quotidiano torinese si concentra sull'imminente sfida che la Fiorentina che giocherà stasera contro il Milan, ricordando che l'allenatore viola ha sempre perso finora a San Siro quando ha affrontato i rossoneri - da tecnico del Monza -. Senza ancora Gosens per la botta al ginocchio di una settimana fa (il tedesco ci ha provato fino all’ultimo) Palladino dovrebbe riproporre la stessa formazione che ha battuto l’Atalanta e per 10/11 quella che ha superato la Juve - si legge -; a sostenere i viola oltre 2.500 tifosi e quasi certamente anche il presidente Commisso.