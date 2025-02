Palladino ci mette la faccia. Per la Repubblica-Firenze attende risposte dalla squadra

Raffaele Palladino ci mette la faccia, ancora una volta, si legge su la Repubblica-Firenze. In mezzo al periodo di maggior difficoltà della sua Fiorentina: le tre sconfitte di fila, una squadra che stenta soprattutto contro le medio-piccole, una classifica che sta scivolando sotto la zona europea. Quella contro il Lecce sarà una sfida dal sapore decisivo, di quelle che non possono ammettere altro risultato se non la vittoria e dalla quale attendersi una pronta reazione corale dopo il tonfo di Verona che ha generato dubbi, perplessità, enormi amarezze.

Il tecnico è consapevole che la gara di domani sera ha un sapore diverso dalle altre. Si attende delle risposte dai suoi ragazzi, che definisce «carichi e agguerriti», per uscire dal momento più difficile da quando è a Firenze. Palladino cerca una soluzione, insieme al suo staff e alla squadra. Dopo il ko di Verona si è confrontato con la dirigenza, poi coi giocatori. Il dialogo come chiave della risoluzione dei problemi, a partire dal perché così pochi punti contro le squadre di media bassa classifica."