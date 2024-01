PAGLIUCA, Rigori sbagliati? Gli attaccanti fanno troppo i fenomeni

Quella che si è conclusa è stata una giornata "storica" per la Serie A. Nelle dieci gare del ventiduesimo turno sono stati infatti sbagliati cinque rigori, un record, o quasi, visto che per trovare un altro weekend in cui ci sono stati così tanti errori dal dischetto dobbiamo tornare indietro all'annata 1960-61. Casualità, merito dei portieri o demerito dei rigoristi. Ne ha parlato Gianluca Pagliuca, ex portiere di Serie A e della Nazionale, tra i migliori pararigori della sua epoca, a La Gazzetta dello Sport: “A me pare veramente che gli attaccanti ultimamente si siano messi in testa di fare il colpo scenico, di fare un po’ i... fenomeni.

Sono sempre stato convinto che chi tira i rigori deve tirare forte, una botta: che sia incrociato, mirato, basso, sotto la traversa, vada dove vuole, ma dev’essere la cosiddetta “saracca”, una botta, una legnata. Anche nell’ultimo turno ho visto tirare delle... ciofeche, dei tiracci insomma, cose con poco senso. Si va da Zaza a Gonzalez in Fiorentina-Inter, ma ricordo anche Milik lo scorso anno che se lo fece parare da Skorupski. Sì, insomma: sembra proprio che vogliano fare un po’ il colpo scenico, qualcosa di diverso quando invece serve il colpo secco, semplice”.