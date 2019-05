PAGELLE, Si salvano solo Milenkovic e Pezzella

Gli unici a non prendere insufficienze nella partita giocata dalla Fiorentina contro il Genoa sono solo i due difensori Milenkovic e Pezzella. Il serbo copre sempre attentamente sulle avanzate del Genoa, per la verità sempre poco pericolose, e qualche volta si lancia anche in avanti. Il capitano argentino, tornato in campo con la maschera, svetta di testa evitando guai a Lafont. I voti in dettaglio ai due viola:

German Pezzella -

Gazzetta: 6

Corriere dello Sport-Stadio: 6

La Nazione: 6.5

Corriere Fiorentino: 6.5

FirenzeViola.it: 6.5

NIkola Milenkovic -

Gazzetta: 6.5

Corriere dello Sport-Stadio: 6.5

La Nazione: 6

Corriere Fiorentino: 6.5

FirenzeViola.it: 6