PAGELLE, Pioggia di 5 ma Edi e Dabo sono i peggiori

Tra la pioggia di 5 che i quotidiani fanno cadere sui giocatori della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Milan, Edimilson Fernandes e Bryan Dabo sono i giocatori che comunque riescono a prendere voti ancora peggiori. Per i due centrocampisti di Montella la media è del 4.5, sintomo della prestazione parecchio opaca di tutta la squadra in mezzo al campo. Ecco, in dettaglio, i voti assegnati dai quotidiani ai due giocatori:

Dabo -

Gazzetta: 5

Corriere dello Sport-Stadio: 4.5

La Nazione: 5

Tuttosport: 5

FirenzeViola.it: 4.5

Edimilson -

Gazzetta: 5

Corriere dello Sport-Stadio: 4

La Nazione: 5

Tuttosport: 5.5

FirenzeViola.it: 4.5