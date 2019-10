PAGELLE, Male Badelj: fioccano i 5. Dalbert...

Dalla partita persa dalla Fiorentina contro la Lazio sono molti i giocatori viola a non prendere sufficienze da parte dei quotidiani in edicola stamani. Tra questi spicca la prestazione negativa di Milan Badelj, autore di un errore grave in occasione del primo gol e di una partita in generale sottotono. Per il croato sono arrivati solo 5 in pagella. Leggermente meglio, ma pur sempre voti negativi, per Dalbert, Sottil, Boateng e Ranieri che non hanno convinto i quotidiani. Ecco i voti nel dettaglio:

Badelj -

Gazzetta: 5

Corriere dello Sport-Stadio: 5

Corriere Fiorentino: 6

Nazione: 5

FirenzeViola.it: 5

Dalbert -

Gazzetta: 5,5

Corriere dello Sport-Stadio: 5

Corriere Fiorentino: 6

Nazione: 6

FirenzeViola.it: 5.5