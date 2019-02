PAGELLE, Il migliore è Edi. Flop Pjaca e Veretout

Per i quotidiani oggi in edicola c'è stato un migliore in campo, ed è l'autore del gol Edimilson Fernandes. Lo svizzero raccoglie grandi voti, arrivando addirittura a guadagnarsi un 7.5 in pagella: la media alla fine segna un voto tra il 6.5 e il 7 per il centrocampista viola. La palma del peggiore in campo per i giornali invece se la lottano Jordan Veretout e Marko Pjaca: chi per un motivo chi per un altro entrambi hanno deluso. Ecco, nel dettaglio, i voti:

Edimilson Fernandes - Gazzetta: 6.5; Corriere Fiorentino: 7.5; Tuttosport: 6.5; La Nazione: 7; FirenzeViola.it: 6.5

Jordan Veretout - Gazzetta: 4.5; Corriere Fiorentino: 5; Tuttosport: 5.5; La Nazione: 5; FirenzeViola.it: 5

Marko Pjaca - Gazzetta: 5; Corriere Fiorentino: 4.5; Tuttosport: 5; La Nazione: 5; FirenzeViola.it: 5