PAGELLE, Caceres e Castrovilli gli unici 7

A giudicare dai voti assegnati quest'oggi alla Fiorentina sui quotidiani, sembrano essere stati Martin Caceres e Gaetano Castrovilli i viola più convincenti (QUI il voto per votare il vostro migliore in campo). L'uruguagio con un'altra prova attenta in difesa, Castrovilli con il duello a distanza con Tonali: sono stati loro a portare la croce della Fiorentina nella trasferta di Brescia e sono stati gli unici a prendere qualche 7 in pagella (il centrocampista addirittura un 7,5). Questi i voti assegnati ai due giocatori nel dettaglio:

Caceres -

Gazzetta: 6

Corriere dello Sport-Stadio: 6.5

Corriere Fiorentino: 7

Tuttosport: 6,5

FirenzeViola.it: 6

Castrovilli -

Gazzetta: 6

Corriere dello Sport-Stadio: 6.5

Corriere Fiorentino: 7,5

Tuttosport: 6,5

FirenzeViola.it: 6.5