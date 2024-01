PADOVANI, Sett. ospiti e campo: perplessità dalla Lega

Anche l'edizione odierna de La Nazione si concentra su quella che è stata la relazione fornita a Comune e Fiorentina dalla Lega di Serie A a proposito dello stadio Padovani, possibile impianto dove i viola potrebbero traslocare durante i lavori al Franchi dei prossimi anni. Come sottolinea il giornale, serve ancora mettere a punto l’ampliamento fino a 16mila spettatori che si concretizzerebbe allargandosi nel parcheggio, nel sussidiario in erba sintetica attiguo al principale e in alcuni ’spazi di risulta’ lato ingresso Mandela Forum. Nel periodo in cui il Padovani sarebbe prestato al calcio, il rugby si trasferirebbe ai “campini“ liberati dalla Fiorentina. Restano altre criticità: il settore ospiti avrebbe una capacità di circa 500 posti ma la Lega fa notare che da prassi dovrebbero essere circa 800.

Tale settore sarebbe servito da un apposito accesso controllato e riservato, che potrebbe ospitare una decina di pullman. Altra mancanza del progetto sottolineata dalla Lega sarebbe quella della platea di ancoraggio delle tre tribune temporanee. Infine, perplessità sul manto di gioco che necessita «di una totale riconversione, non avendo né serpentine né sistema automatico di irrigazione, né consistenza (a un primo esame visivo) del livello di densità e del manto erboso, cosa che potrebbe indicare anche un poco efficiente impianto di drenaggio»