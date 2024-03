PADOVANI, Progetto va avanti senza alcun cambiamento

FirenzeViola.it

Ora che la Fiorentina sembra non debba più spostarsi dal Franchi viene da chiedersi: cambieranno le sorti del Padovani? Da Palazzo Vecchio dicono di no, che il massiccio restyling dello stadio del rugby andrà avanti regolarmente. Il Comune per la sua ristrutturazione aveva stanziato 10 milioni di euro, ma per adattarlo alla Serie A ne sarebbero serviti almeno altri 5 (per portare la capienza a 18mila posti) che Nardella aveva in mente di trovare attraverso un progetto di pubblicità sul cantiere (CLICCA QUI).