PADOVANI, La Lega frena: "Zero requisiti". Il Comune...

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla anche stamani della vicenda legata allo stadio Franchi e a dove la Fiorentina traslocherà durante il biennio di lavori che interesserà l'impianto di Campo di Marte. Come spiega il giornale, la soluzione Padovani per tenere la Fiorentina a Firenze resta l'opzione in pole ma si tratta di uno stadio che non c’è e che per esserci ha bisogno di due condizioni: lo slittamento in avanti a gennaio 2025 dell’inizio dei lavori per la costruzione del nuovo Franchi e l’innesto dei fondi mancanti in aggiunta ai dieci già garantiti dall’amministrazione comunale per farlo diventare stadio da 16.000 posti. Al momento mancano perfino i requisiti: lo dice uno studio compiuto per conto della Lega dopo un sopralluogo fatto al Padovani all’inizio del mese.

«Per una concreta e reale valutazione del futuro impianto del Padovani - si legge - occorrono concreti sviluppi e documentazioni sia dal lato di progettazione che dal lato economico e temporale. Risulta impossibile oggi dare un giudizio su un’area destinata al rugby amatoriale e con la totale assenza, oltre che di progetti esecutivi finali, di tutte le strutture di sicurezza preventive e necessarie per un impianto che dovrebbe ospitare il Campionato di Calcio Professionistico italiano». La relazione non ha colto di sorpresa il Comune di Firenze, pronto a breve a fare i passaggi necessari da riferire proprio alla Lega.