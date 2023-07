PADOVANI, Il Comune spinge ma la Viola non molla

FirenzeViola.it

Nell'edizione odierna de' Il Tirreno è presente un fondo dedicato al restyling dello stadio della Fiorentina. Nonostante la società viola abbia chiesto di non abbandonare il Franchio durante il restyling, mettendo in evidenza i 30 milioni di mancati incassi in caso di trasferimento, il Comune di Firenze spinge per continuare con la soluzione Padovani. La Fiorentina non è comunque disposta ad accettare, nemmeno con un investimento che porterebbe il Padovani fino a 16mila persone. U questo tema si è espresso anche Guccioni, assessore comunale allo sport che tanto più che un'analisi ha fatto emergere tutta una serie di criticità.