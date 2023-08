PADOVANI, Chi paga lo stadio di riserva? Vertice Nardella-Commisso

FirenzeViola.it

Come scritto da La Nazione Palazzo Vecchio ha fiducia che il governo possa dare in tempi sufficientemente rapidi una risposta definitiva sul finanziamento di uno o di vari progetti alternativi presentati dal Comune, che consenta di recuperare i 55 milioni sfumati con l’annullamento del decreto Pnrr. La titolarità del portafogli del governo dà un motivo in più per essere ottimisti sulla realizzazione dell’operazione. Intanto, nonostante il mese delle ferie, i progettisti di Arup lavorano incessantemente al progetto esecutivo che dovrà essere consegnato entro settembre. Il responsabile del progetto, David Hirsch, è rimasto a lungo a Firenze per mettere a punto con i tecnici del Comune, le parti del progetto definitivo che dovranno essere al momento congelate in attesa che il finanziamento del governo consenta a Palazzo Vecchio di stornare la cifra degli investimenti a bilancio con attuale previsione di copertura con mutui. Il costo della progettazione esecutiva di oltre 3 milioni e 600mila euro dovrà essere ribassato del 30% (per un totale di circa 2 milioni e mezzo).La previsione è di lanciare la gara d’appalto per circa 128 milioni di euro, il primo stralcio di lavori dai quali saranno esclusi l’impianto fotovoltaico sulla copertura, il parcheggio sotterraneo, la realizzazione delle aree lounge, le arene dietro le curve.

Mentre saranno certamente fatti i lavori di restauri di tutta l’opera in cemento armato, dell’ingresso monumentale, della torre di Maratona, la copertura e le nuove curve. Si lavora anche al progetto dello stadio temporaneo al Padovani. Nei prossimi giorni il sindaco Nardella dovrebbe incontrare il patron viola Rocco Commisso e il direttore generale della società viola, Joe Barone proprio per affrontare il tema del trasloco della Fiorentina durante i cantieri. L’idea del Comune prevede uno stanziamento di Palazzo Vecchio di dieci milioni che consenta di realizzare tutte le parti definitive del nuovo stadio che resterà destinato al rugby, mentre all’ampliamento con strutture mobili e smontabili potrebbe concorrere la Fiorentina. Un passaggio delicato che sarà affrontato con i vertici viola per non lasciare spazio a equivoci o malintesi.