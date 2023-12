PADOVANI, Aperto il dialogo con le ditte interessate

FirenzeViola.it

Si è conclusa nella giornata di ieri la prima fase della procedura per la riqualificazione del Padovani, l'impianto di rugby che potrebbe ospitare la Fiorentina durante i lavori al Franchi. Adesso il Comune valuterà i requisiti dei soggetti che hanno manifestato l’interesse a partecipare e, successivamente, invierà le richieste di presentazione delle proposte progettuali. Le linee guida prevedono un ampliamento della tribuna coperta a 4mila posti e una tribuna provvisoria da 3mila posti (soluzioni entrambe finanziate dal Comune) e una terza opzione (non finanziata) che consenta di raggiungere i 15mila posti, dotando l’impianto dei dispositivi per omologarlo per le partite di serie A.

Lo riporta il Corriere Fiorentino.