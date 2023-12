PADOVANI, ACF non metterà 4/5 milioni. Ok 8mila posti

La Fiorentina non intende mettere sul piatto i 4/ 5 milioni previsti per portare lo stadio Padovani a 16mila posti, riporta oggi l'edizione di Repubblica. La strada che si è intrapresa negli incontri andati in scena nella giornata di ieri a Palazzo Vecchio è che la società viola si accontenterà degli 8mila posti già stabiliti dal Comune nel nuovo stadio del rugby. Il bando di Palazzo Vecchio per rifare il Padovani scade il prossimo 27 dicembre e solo allora si saprà con esattezza il cronoprogramma che prevede aprile 2024 come data di inizio dei lavori.