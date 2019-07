OUNAS, Il talento trascurato: è un'idea fissa dei viola

Come scrive La Nazione, non è un dettaglio da trascurare il fatto che la Fiorentina gradisca il profilo di Adam Ounas. I viola hanno, infatti, in piedi una trattativa con il Napoli per Jordan Veretout. Il club di De Laurentiis ha l'accordo con il giocatore francese ma deve ancora trovarlo con i gigliati che chiedono 30 milioni: si pensa allora di abbassare la cifra con il prestito oneroso del franco-algerino assieme a quello di Marko Rog. Il ds Pradè - sottolinea il quotidiano - farà però prima una tentativo per l'acquisizione di tutto il cartellino di Ounas.