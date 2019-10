ORRICO, Gasp, caduta di stile come con Chiesa

Nel consueto editoriale su Il Tirreno, Corrado Orrico ha commentato così le parole di Gasperini dopo il pareggio con la Lazio: "Si è lasciato andare a dichiarazioni infelici nei confronti di Immobile dopo il match contro la Lazio. Un episodio non tanto diverso da quello con Chiesa dell’anno scorso. Ebbene, tali uscite sono da condannare. Quelle parole sono un danno non soltanto per i giocatori cui si rivolgono, ma anche per la stessa immagine del tecnico e della sua squadra. Perché così lo splendido calcio dell’Atalanta passa in secondo piano. Gasperini merita applausi per il suo gioco, proprio per questo dovrebbe evitare simili cadute di stile”.