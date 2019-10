ORLANDO, FR7 un traino per altri big. Chiesa felice

L'edizione odierna de La Nazione propone questa mattina un'intervista all'ex viola Massimo Orlando, che fa le carte a quello che è il momento della Fiorentina dopo il successo per 3-1 di San Siro. Ecco le sue dichiarazioni più significative: "Grande squadra questa Fiorentina: occupa una classifica ingiusta. Ai viola mancano cinque punti, forse sei. La Fiorentina ha sempre giocato bene in questa stagione. Ha sbagliato solo la partita con il Genoa. Per il resto ho visto una buonissima squadra in ogni partita. Montella sta facendo ottime cose. Ha dato un'anima alla squadra e adesso subisce molto poco anche in fase difensiva. Si è inventato un 3-5-2 che calza a meraviglia con il gruppo che ha a disposizione. Chiesa? Lo vedo felice. Si diverte da matti a lavorare con Ribery e questo gli sta facendo benissimo. Chiesa è in assoluto uno dei più forti giocatori che ci sono in Europa. Ha una qualità e una tecnica che in pochissimi possono avere e adesso mi sembra tornato in gran forma. Tempo altre due stagioni e il suo valore attuale raddoppierà. Ribery? E’ un giocatore mostruoso. Non è più un ragazzino ma ha un fisico unico e poi ha una voglia matta di giocare, di vincere, di divertirsi. Ribery sarà un traino decisivo per tanti altri grandi giocatori. Ora che c’è lui in viola sarà più facile anche fare mercato e chi magari qualche tempo fa tentennava davanti al progetto della Fiorentina, adesso sceglierà Firenze senza pensarci due volte. Castrovilli? Sapevo che era forte, che è bravo, ma che non credevo arrivasse al top così in fretta. E’ un centrocampista moderno. Io alla Fiorentina? Ora che è arrivato Commisso, sogno di poter rientrare".