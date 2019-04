OLIVERA, Bene i primi giorni, è pronto a giocare

Su La Nazione in edicola oggi si legge di come Ruben Olivera scalpiti per trovare un posto da titolare domenica contro il Parma, vista anche l'assenza per squalifica di Lazzari. Il giocatore, integratosi alla perfezione con i nuovi compagni, è pronto a lottare per un posto e per prendersi le proprie responsabilità in mezzo al campo, una zona in cui la Fiorentina ha bisogno di giocatori con la voglia dimostrata nei primi giorni dall'ex Lecce.