OLIVEIRA, Freddezza e studio: ecco la ricetta per i rigori

Come risolvere il problema della Fiorentina dagli undici metri? Una domanda che si fanno in tanti e che la Nazione ha girato a Lulù Oliveira, rigorista passato da Cagliari, Catania e Firenze. L'ex attaccante ha risposto così in merito agli errori su rigore della Fiorentina (già 5 in questo inizio 2024): "Per battere i rigori serve preparazione e freddezza. Nei giorni precedenti alla partita studiavo sempre il portiere avversario e così dovrebbero fare anche gli attaccanti viola. Perché se su cinque rigori sbagliati dalla Fiorentina i giocatori che hanno fallito sono quattro diversi significa che il problema è di metodo.

Ci deve poi essere sempre un rigorista designato in ogni squadra. E dietro di lui altri due-tre elementi che in sua assenza lo sostituiscono. Poi si passa all’esame del portiere: si butta di solito a destra o a sinistra? Qual è il suo piede d’appoggio?". Questi i consigli di Lulù.