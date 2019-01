OHRSTROM, Lavoriamo per un altro doblete. Io...

Stephanie Ohrstrom, portiere della Fiorentina Women's FC, ha parlato a La Nazione in edicola stamani: "Sto ‘lavorando’ per avere la cittadinanza italiana, poi vediamo se riuscirò ad avere in tempo il passaporto, se riuscirò poi a meritarmi il posto e se infine sarò convocata. Vediamo. Mai dire mai. Un altro doblete in viola? Scudetto e coppa sono ovviamente gli obiettivi stagionali e se arrivassero insieme sarebbe un soddisfazione incredibile. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare una gara alla volta. Restare a Firenze? Ho un altro anno di contratto".