OHRSTROM, Juve, vogliamo il bis. Rocco dà carica

L’edizione odierna di Tuttosport questa mattina propone un’intervista al portiere della Fiorentina Women’s, ovvero la svedese Stephanie Ohrstrom, in viola dal 2016 e protagonista dei successi degli ultimi anni. Ecco le sue dichiarazioni più importanti: “Il successo in Supercoppa di un anno fa? Fu una serata indimenticabile per tutte noi, prima di scendere in campo c’era tanta tensione. La gara fu molto combattuta, la Juve era forte però riuscimmo a colpirla nel momento giusto. Sarebbe bello riuscirci di nuovo il prossimo 27 ottobre: abbiamo i mezzi per centrare il bis, l’importante sarà sfruttare le occasioni che sapremo costruire. Il fatto che non sia titolare? Io non mi aspetto nulla. Se l’allenatore vorrà mi farò trovare pronta, lavoro per esserlo ogni giorno con lo stesso impegno. I motivi della mia esclusione? Scelta del tecnico e della società che devo accettare, per un club è importante anche far crescere chi è più giovane. Il mio contratto? È ancora presto per parlarne ma posso dire che a Firenze sto a meraviglia. Il campionato? Sarà sempre più competitivo, non ci sono più partite scontate. Questa Fiorentina a un rosa più ampia e quindi concorrenza in un ruolo. Una parata decisiva? Mi piacerebbe parare un rigore a Ronaldo. Commisso? Ci segue con attenzione sta trasmettendo tanta carica, premessa per un futuro importante”.