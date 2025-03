Occhio al tabellone: alle 18:45 il Lugano prova a ribaltare il Celje. Viola alla finestra

Chiaro che la priorità sia quella di battere il Panathinaikos, senza il successo pieno sugli uomini di Rui Vitoria non servirebbe guardare altrove. Il percorso viola? Nel caso in cui la Fiorentina riuscisse nell’impresa di eliminare i ‘Verdi’ di Atene, sulla propria strada troverebbe la vincente di Lugano-Celje, con gli svizzeri che questa sera a Thun (alle ore 18:45) dovranno provare a ribaltare l’1-0 maturato in Slovenia in favore dei padroni di casa. Occhio anche più avanti, alla sfida tra Guimaraes e Real Betis. Gli spagnoli partono da uno scomodo 2-2 maturato in casa. Lo evidenzia stamattina La Nazione.