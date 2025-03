Obiettivo Conference, ma Commisso vuole l'Europa (anche) dal campionato

Non solo la Conference League. La Gazzetta dello Sport scrive che il desiderio di Rocco commosso è di centrare anche la qualificazione europea dal campionato per la prossima stagione. In questo momento la Viola è settima con la Roma a due punti, il Milan a quattro e l’Udinese che spinge staccata di sei lunghezze. Nel tabellone di Conference la Fiorentina ha perso soltanto a Nicosia, ha pareggiato la partita più complicata, quella di Guimaraes col Vitoria in Portogallo, e ha vinto le altre quattro con avversari non irresistibili. Guimaraes, a parte, solo l’ambizioso Pafos, altro club cipriota è agli ottavi.