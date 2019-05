E' cominciato il "totoallenatore" in vista della prossima stagione. Come riporta Tuttosport, la Sampdoria sta aspettando la decisione di Marco Giampaolo e, nel frattempo, pensa all'ex viola Stefano Pioli e a Gennaro Gattuso. Su quest'ultimo - sottolinea il quotidiano - potrebbe piombare la Fiorentina se come ds viola arrivasse Massimiliano Mirabelli.