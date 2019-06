Come scrive Tuttosport, restano vive per il Genoa le piste di mercato che portano a Ismael Bennacer e Francesco Caputo: i due sono particolarmente graditi al nuovo tecnico Andreazzoli, che li ha allenati ad Empoli. Per Bennacer in particolare non è da escludere un'operazione in tandem col Napoli per superare la concorrenza di Fiorentina e Roma.