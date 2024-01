NZOLA, Una rinuncia che fa felice Vincenzo Italiano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla fine la questione Nzola-Angola si è risolta per il meglio e il giocatore, essendo stato tolto dai convocati dal proprio c.t., non rischia le sanzioni previste dal regolamento, che stabilisce che un calciatore non possa rifiutare una convocazione della Nazionale.

Una decisione che farà molto felice Vincenzo Italiano, che avrà un interprete in più in un reparto già piuttosto corto per affrontare un mese congestionato di impegni, tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Lo scrive quest'oggi Il Corriere dello Sport-Stadio.