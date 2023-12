NZOLA, Rischio sanzioni: nel weekend deve dare risposte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Anche il Corriere Fiorentino si concentra sulla situazione relativa a Mbala Nzola. Secondo il quotidiano, da tempo l’attaccante ha preso la decisione di non partire per la Coppa d’Africa e l’avrebbe comunicato più volte sia alla federazione che alla Fiorentina, anche in un colloquio con Italiano.

Ne ha parlato pure al suo ct Pedro Goncalves, spiegando che con questo stato d’animo non riuscirebbe a garantire la giusta concentrazione, anche perché con la nazionale ha giocato una sola partita nel 2023 (a marzo). Ad ogni modo, lo staff dell’Angola ha deciso di includerlo comunque nella lista, data l’importanza della manifestazione per il Paese, lasciando la palla al giocatore che tra domani e domenica dovrà dare una risposta ufficiale. Nella sua testa, però, l’ha già presa da un po’.

In tutto ciò la Fiorentina osserva interessata, poiché non rispondere alla chiamata di una Nazionale senza un motivo che non sia riconducibile agli infortuni, infatti, può portare a sanzioni e squalifiche. Quando non sussistono ragioni sanitarie, le motivazioni del rifiuto devono essere valide per non rischiare l’apertura di un procedimento disciplinare.