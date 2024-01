NZOLA, Lui vuole Firenze ma la Viola è vigile in uscita

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sul futuro di M'Bala Nzola, giocatore che nelle prossime gare si giocherà tanto della sua permanenza a Firenze: fino ad oggi il percorso in viola dell'angolano è stato di più ombre che luci e negli ultimi giorni si sono moltiplicate attorno al suo nome le voci di un suo possibile divorzio anzitempo con la Fiorentina. La sua intenzione è quella di giocarsi fino in fondo le sue carte, anche per una questione di orgoglio personale, e punta a essere protagonista - e decisivo - nelle prossime partite.

La società intanto si interroga e lascia aperta ogni ipotesi: nelle ultime ore ha preso corpo un possibile scambio con la Salernitana che coinvolgerebbe Boulaye Dia, con un prestito secco fino al termine della stagione, per poi rivedersi ed eventualmente mettere in piedi una vera e propria trattativa. Si era parlato di un interessamento dell’Empoli che però non ha dato seguito a un sondaggi, così come il Cagliari.