NZOLA, L'Angola lo toglie dai convocati "per motivi familiari"

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

«Per motivi familiari, Nzola è stato esentato dalla convocazione. Al suo posto convocato l’attaccante dell’Atlético Petróleos de Luanda, Deivi Miguel Gilberto», con questo comunicato, riportato dal Corriere Fiorentino, la federazione angolana ha ufficializzato che Mbala Nzola non prenderà parte alla Coppa d'Africa per restare a Firenze che avrà inizio il prossimo 13 in Costa d'Avorio.

Che Nzola non volesse rispondere alla chiamata del c.t. Goncalves era ormai noto, per questo era nato un braccio di ferro fatto di diplomazie e mediazioni per arrivare ad una soluzione che non comportasse un'eventuale squalifica del giocatore. Discorso diverso invece per l'ivoriano Kouame, già a disposizione della propria Nazionale per il match di debutto contro la Guinea-Bissau.